Dhl Express: inaugurato nuovo hub a Malpensa, investiti 110 mln

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Dhl Express Italy ha inaugurato il suo nuovo hub logistico all'aeroporto di Malpensa, per cui ha investito 110 milioni di euro. L'impianto, il più innovativo del gruppo nel mondo, è capace di gestire 37 voli al giorno e oltre 38mila pezzi l'ora. "Malpensa è il fiore all'occhiello dei nostri investimenti in Italia, che non si fermano qui", ha detto l'ad per l'Italia Nazzarena Franco. Alberto Nobis, ceo Dhl Express Europe ha un "sogno nel cassetto", ovvero riuscire a fare un hub anche a Fiumicino.

"E' stato il mio obiettivo all'inizio per tanti anni, ancora non siamo riusciti per le caratteristiche del territorio. Ma siamo sicuri che con la nostra caparbietà riusciremo a fare anche Fiumicino", ha sottolineato durante la cerimonia, a cui ha preso parte anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

Con 110 milioni di euro di investimento, Malpensa rappresenta un terzo degli investimenti in Italia di Dhl Express Italy. Quarto hub a livello europeo, si aggiunge a Lipsia, East Midlands in Uk e Bruxelles, ed è stato realizzato nel pieno rispetto delle più recenti linee guida del Gruppo Deutsche Post Dhl per le nuove realizzazioni, ispirate a sostenibilità, sicurezza, efficienza. Nell'impianto già oggi lavorano 900 addetti tra diretti e indiretti, che nei periodi di picco, potranno crescere di un ulteriore 10%.