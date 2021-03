Pd: finita segreteria con Orlando, ad horas formalizzazione dimissioni Zingaretti

05 marzo 2021 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Una riunione breve della segreteria insieme ai regionali. Un'informativa di Andrea Orlando, a quanto apprende l'Adnkronos, che ha relazionato sulle dimissioni annunciate da Nicola Zingaretti di cui è attesa ad horas la formalizzazione.

Quindi Orlando ha ripercorso le possibilità contemplate dallo Statuto una volta che le dimissioni saranno formali. Da quel momento in poi nessuno sarà più in carica, decadranno gli organismi: comitato politico e segreteria compresa. Tutta la gestione sarà affidata alla presidente dell'assemblea nazionale, Valentina Cuppi, che dovrà prendere in mano il processo. Innanzitutto in vista dell'assemblea. Lì le possibilità sono codificate dallo Statuto: un nuovo segretario o un reggente fino al congresso anticipato.

A quanto viene riferito, Orlando ha anche voluto scuotere e rassicurare assieme i membri della segreteria e i segretari regionali collegati via zoom: siamo un gruppo dirigente -avrebbe detto- ora governiamo il processo al di là delle singole posizioni.