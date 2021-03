Fondi Lega: Comune Milano sarà parte civile su caso Lombardia Film Commission

05 marzo 2021 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il Comune di Milano si costituirà parte civile nel processo a carico dei presunti responsabili – imputati di peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e reati tributari – della procedura d'acquisto di un immobile in Cormano quale sede della Fondazione Lombardia Film Commission. Lo fa sapere una nota del Comune.

Il Comune è socio fondatore della Fondazione Lombardia Film Commission, nomina uno dei due componenti del Consiglio di Amministrazione ed eroga un contributo annuo a sostegno dell'attività. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati avrebbero pianificato una complessa operazione immobiliare di acquisizione di un edificio da adibire a sede dell'Ente (oggetto di finanziamento regionale), condizionandone illecitamente le modalità di scelta a favore di uno stabile in Cormano, e appropriandosi del prezzo di acquisto, importo successivamente retrocesso per oltre la metà ad alcuni di essi.

La Giunta ha pertanto autorizzato oggi la richiesta di costituzione in giudizio del Comune di Milano nel procedimento penale avviato in quanto parte lesa dai reati, insieme alla Fondazione stessa e a Regione Lombardia," ai fini del risarcimento dei danni, anche all'immagine, subiti sia in qualità di socio che di Ente esponenziale della collettività e titolare di pubbliche funzioni in materia di promozione culturale, turistica e imprenditoriale del territorio milanese", spiega sempre il Comune. L'udienza è fissata il prossimo 15 aprile avanti il Tribunale di Milano - sez. VII penale.