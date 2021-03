Pd: Moretti, 'da Zingaretti parole gravi, identità va discussa in congresso'

05 marzo 2021 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Per quanto difficile sia il momento e per quanto dure siano le critiche, mai un segretario aveva pronunciato parole così gravi e severe nei confronti della propria comunità, affermando addirittura di vergognarsene. I nostri amministratori, militanti, iscritti, sostenitori, sono allibiti, confusi, smarriti". Così l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti.

"Dobbiamo sforzarci di stare sui contenuti, sulla politica, sulle proposte per il Paese. Abbiamo criticato Renzi per aver aperto la crisi di Governo, e noi apriamo la crisi dentro il maggior partito di centrosinistra, da sempre a fianco delle istituzioni e oggi impegnato a governare la più grande crisi economico sociale dal dopo guerra? Oggi la priorità è la povertà incombente, sono i vaccini da distribuire a tappeto, è la strategia con cui utilizzare al meglio le risorse europee. Personalità autorevoli hanno chiesto di aprire la discussione in vista del congresso".

"Le stesse donne democratiche, in modo trasversale, hanno ribadito la necessità di avviare un confronto sulla leadership anche femminile dentro il Pd. Aggiungo che anche il tema dell'alleanza con i cinque stelle andrebbe discussa nell'ambito di un congresso perchè richiede un approfondimento sulla natura e sull'identità che vogliamo dare al Pd. Il nostro pluralismo va tutelato e difeso così come penso che il confronto interno, quando si poggia su contenuti di spessore, sia motore di una sana democrazia”.