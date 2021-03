Sanremo: Bonetti, 'Festival ha dato voce a mondo femminile'

05 marzo 2021 a

a

a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “Questo festival di Sanremo ha dato voce al mondo femminile in maniera straordinaria. In particolare mi hanno colpito due passaggi: Loredana Bertè con quelle scarpe rosse per denunciare la violenza con le donne, un gesto che è un segno importante. E poi Elodie e le sue parole, il suo sguardo sulla femminilità Queste due voci sono state voci importanti a cui sono grata”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti.