Sport e Salute: primo anno di Cozzoli, 545 mln di euro erogati e 164mila collaboratori censiti (4)

05 marzo 2021

(Adnkronos) - Nell'ambito delle attività contro il covid nel mese di marzo 2020 Sport e Salute ha lanciato la campagna #Sportacasa con l'obiettivo di proporre a tutti attività di esercizio fisico per ribadire l'importanza di fare movimento invitando gli utenti a salvaguardare la propria salute e forma fisica anche rimanendo in casa. La campagna ah avito 8 milioni di visualizzazioni e 12 milioni di interazioni. Nel mese di giugno 2020 Sport e Salute ha lanciato la campagna “Lo Sport è di Casa con i Looney Tunes”, in collaborazione con Warner Bros. La campagna Warner Bros, ha avuto delle ottime performance sia su Facebook che su Instagram; il lancio e la scheda #5 sono i contenuti che hanno performato meglio su tutti i social; con 6 milioni di visualizzazioni, 100mila interazioni e 2 milioni di copertura totale. E' poi partita anche la campagna di comunicazione #distantimauniti con il dipartimento dello sport.

Per quanto riguarda i finanziamenti allo sport la legge di bilancio dello Stato 2019 ha assegnato annualmente 280 milioni di euro a Sport e Salute perché provveda alla loro destinazione, secondo gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. La Società ha inoltre introdotto innovativi ed oggettivi criteri di allocazione dei contributi integrativi 2020 derivanti dalla Legge di assestamento del Bilancio dello Stato, al fine di supportare gli Organismi Sportivi e, in generale, l'intero sistema sportivo per la ripresa delle attività. C'è stato poi un ammontare complessivo dei 95 milioni di euro di contributi integrativi 2020.

Sport e Salute ha consolidato e sta sviluppando importanti alleanze con Istituzioni, Associazioni, Imprese, Università, per rafforzare il fronte di sostegno e di promozione dello sport. Tra le partnership sottoscritte, alcune sono di importanza strategica: con l'Arma dei Carabinieri per la lotta al disagio sociale; con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il miglioramento della qualità della vita di chi opera in carcere o vi è detenuto; con Elis, per sviluppare modelli integrati di formazionescuola-lavoro-educazione e sport per i giovani. Altri da citare: Fondazione Santa Lucia Irccs. Protocolli d'intesa-partnership: Arma dei Carabinieri; Sace; Cdp venture capital; Anci; Infratel; Cip; Fondazione Santa Lucia Irccs; Polizia Penitenziaria; Fita; Expo 2020 Dubai.