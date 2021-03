Pd: Serracchiani, 'c'è bisogno di una guida e di un confronto schietto'**

05 marzo 2021 a

a

a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Caro Nicola, oggi è un altro giorno e, come dici tu, andiamo avanti. Le tue dimissioni, piovute come un fulmine a ciel sereno, hanno gettato nello sconcerto i nostri iscritti e militanti. Capisco l'amarezza e la voglia di mollare, le ho provate da segretaria regionale del Pd e da presidente di Regione". Lo scrive Debora Serracchiani su Fb.

"Oggi però il Partito Democratico e il Paese hanno entrambi bisogno di una guida. Viviamo un tempo difficile e sono enormi i problemi da affrontare. La lealtà che devo al mio segretario e la fedeltà ai principi del mio partito (di cui con tutte le pecche non riesco a vergognarmi), mi dicono che non si deve mai mollare. Ma ripeto, capisco le ragioni umane. E tuttavia i compiti enormi che dobbiamo affrontare non possono trovare un #Pd disperso e indebolito".