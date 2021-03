Covid: Giani, 'Scuola non è di per sé elemento di aggravio del contagio'

05 marzo 2021 a

Firenze, 5 mar. - (Adnkronos) - "Con la nostra concreta esperienza posso dimostrare che di per sé la scuola non è un elemento di aggravio del contagio". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, intervenuto su Rai Radio1.

Giani, a questo proposito, ha ricordato che "sono un fautore della didattica in presenza, e non a caso sono il presidente di Regione che l'11 gennaio scorso, anche a differenza di molti altri miei colleghi, ha voluto che i giovani delle scuole medie e superiori potessero rientrare a scuola, in presenza al 50% perché con i problemi che possiamo avere di addensamento nei mezzi di trasporto pubblico era la cosa giusta".