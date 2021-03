Iran: Di Maio, 'grande preoccupazione per attività Teheran, rientri in accordo nucleare'

05 marzo 2021 a

a

a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Seguiamo con grande preoccupazione le recenti iniziative iraniane". Lo ha detto il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves LeDrian. "Apprezziamo - ha affermato Di Maio - l'efficace azione svolta dal direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi e auspichiamo il ritorno nel più breve tempo possibile dell'Iran alla piena attuazione del Jcpoa (l'accordo internazionale del 2015 sul nucleare iraniano) e il rientro degli Stati Uniti nell'intesa" dopo ritiro deciso nel maggio 2018 dall'Amministrazione Trump.

"Condividiamo l'obiettivo della salvaguardia del Jcpoa come contributo alla non proliferazione e alla stabilità della regione", ha detto, riferendo di aver confermato a Le Drian come l'Italia consideri "incoraggianti i segnali di disponibilità degli Stati Uniti al riavvio di un dialogo con l'Iran e con l'Europa sul dossier nucleare".