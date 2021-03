Pd: Nardella, 'Bonaccini non commenta e parla di Covid? Perché farne una colpa?**

05 marzo 2021 a

a

a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Bonaccini? Torno a dire che non dovrebbe essere questo il momento di parlare di successioni, avvicendamenti, nuovi segretari". Lo dice Dario Nardella a Tagadà su La7. E a chi gli fa notare che Stefano Bonaccini non ha detto nulla su Nicola Zingaretti ma che nella sua pagina twitter ci sono solo post sull'emergenza Covid, osserva: "Se Bonaccini si preoccupa che la sua regione sta diventando rossa, che l'economia è in ginocchio perchè fargliene una colpa?".