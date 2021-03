05 marzo 2021 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Grande dolore per la scomparsa di Carlo Tognoli. Un amico vero, protagonista di un'indimenticabile stagione riformista. Rimarrà nel cuore di tutti noi". Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.