Pd: Mauri, 'se dimissioni irrevocabili, figura autorevole che guidi fase costituente'**

05 marzo 2021 a

a

a

Roma, 5 mar (Adnkronos) - "È evidente che il PD si trovi in una fase difficile. Da cui dobbiamo uscire in fretta e bene. Se le dimissioni di Zingaretti saranno irrevocabili, serve scegliere subito in modo unitario una figura autorevole che ci guidi verso una fase costituente che ci permetta di allargare i nostri confini e di uscire dalle logiche strettamente correntizie che ci hanno così fortemente condizionato”. Lo dice Matteo Mauri, deputato Pd dell'area Fianco a Fianco.

“La vita di un partito così importante - prosegue Mauri- e che ha come fatto costitutivo la convergenza di aree politiche diverse non può che essere animato anche da aree di cultura politica. Quando però queste aree diventano solo il modo per garantire rendite di posizione si ha una degenerazione che fa male a tutti. È questo il motivo per cui noi come ‘Fianco a Fianco' abbiamo sempre avuto un atteggiamento costruttivo e aperto. Perché pensiamo che sia l'unico modo per contribuire positivamente alla vita del PD".

"A maggior ragione in un momento così difficile per l'Italia dove siamo chiamati tutti a dare il meglio di noi stessi. Lo abbiamo fatto durante il Congresso in cui abbiamo sostenuto la candidatura di Maurizio Martina, terremo questa impostazione responsabile e collaborativa anche in questi momenti così complicati per tutti”, conclude.