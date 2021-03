Nasce Kiddala: l'innovativo ecommerce per bambini

05 marzo 2021 a

(Roma, 5 marzo 2021)

Nonostante il mercato di giocattoli per bambini sia estremamente saturo, in Italia, sino ad oggi, mancava qualcuno che incentrasse il proprio business su giocattoli e accessori ispirati all'educazione montessoriana

È da questa esigenza e dalla voglia di rendere alla portata di tutti prodotti di ricercata qualità dei materiali e dalle spiccate finalità educative che nasce il nuovo e-commerce Kiddala

Cosa si può trovare su Kiddala

All'interno del negozio online Kiddala è possibile trovare una selezione di prodotti scelti con cura e dalla grande qualità. Giocattoli e materiali educativi che aiutano ogni bambino a seguire il proprio percorso di crescita e di sviluppo intellettivo.

Altro elemento distintivo di Kiddala è la ricerca estrema della sicurezza. Una priorità da non sottovalutare mai, soprattutto quando si parla di bambini. Proprio per questo i prodotti proposti da questo e-commerce sono realizzati in legno e con colori atossici.

Tra questi sicuramente svettano le

Giochi per ogni età

Kiddala propone alla sua clientela un catalogo di oltre 2000 giochi in legno. Un vero e proprio universo di sogni per tutti i bambini. Come se non bastasse, è lo stesso portale di e-commerce a suddividere tutti gli oggetti per fascia di età e per finalità del gioco. Si potrà scegliere, dunque, tra le fasce di età 0-1 anno, 1-3 anni, 3-6 anni e 6-12 anni. Come accennato in precedenza, sono diverse anche le finalità a cui il gioco porterà e sono classificate in:

• Giochi di ruolo;

• Giochi educativi;

• Giochi di società;

• Giochi dei mestieri.

Il regalo più facile e divertente

Queste classificazioni sono utilissime per chi si imbatte per prima volta nell'infinito mondo dei regali per bambini. Spesso capita che l'oggetto per quanto bello non sia adatto all'età del bambino, altre volte che sia un gioco che piace solo a chi lo compro, altre ancora che piaccia solo ai genitori. Insomma, quando si parla di bambini è molto semplice sbagliare. Su Kiddala, questo margine di rischio è davvero ridotto ai minimi termini.

L'ambiente ed il metodo Montessori

La priorità di Kiddala è quella di essere attenti alla crescita conoscitiva ed intellettiva del bambino. Per questo tutti i suoi prodotti sono ispirati al sistema educativo Montessori. Il contesto e l'ambiente circostante del bambino, secondo questa teoria, sono estremamente importanti e ne possono fortemente condizionare lo sviluppo. Dare, quindi, al bambino giusta libertà e la possibilità di interagire ed imparare dall'ambiente circostante è di estrema importanza per la sua crescita.

Accessori d'ispirazione

È proprio per aiutare a creare un ambiente sicuro e stimolante che Kiddala ha dedicato una sezione relativa agli accessori. Qui si possono trovare librerie, lettini, torrette montessori ed altri elementi di arredo che aiuteranno il bambino ad accendere la sua curiosità. Particolare attenzione è riservata anche alla sezione libri. Non tutti sanno che per un bambino un libro può essere divertente tanto quanto un gioco. Anzi, non è raro che un bambino conservi gelosamente un libro piuttosto che un giocattolo. Anche in questo caso Kiddala è venuto in contro a tutti gli amici e gli zii che hanno poca dimestichezza con il mondo dei bambini dividendo anche questa sezione per fascia d'età.

Perchè comprare da Kiddala

Dietro Kiddala c'è un team di seri professionisti che si sono formati per questo e che da anni lavorano a stretto contatto con il mondo dei bambini. Questo, in termini pratici, si traduce in competenza, attenzione e professionalità. Elementi che tutti cerchiamo quando c'è da formare e far crescere il proprio figlio.

È possibile entrare in contatto con il mondo Kiddala attraverso i seguenti contatti:

Via Sorrento 21 - 00177 Roma

e-mail: