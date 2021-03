Covid: Siena, sindaco proroga chiusure scuole fino al 13 marzo**

05 marzo 2021 a

Siena, 5 mar. - (Adnkronos) - Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la sospensione delle attività educativa nei nidi dell'infanzia.

"Stante la necessità di provvedere tempestivamente a organizzare quanto necessario perché gli istituti scolastici, gli operatori e le famiglie possano strutturarsi in maniera adeguata, visto anche il poco tempo per consentire detta organizzazione e stante il fatto che la riunione del presidente della Regione Toscana con i sindaci si svolgerà alle ore 21 di questa sera", il sindaco Luigi De Mossi ha ritenuto "opportuno emettere ordinanza di proroga di sospensione delle attività didattiche in presenza".

L'ordinanza, firmata oggi dal sindaco, proroga l'ordinanza del 27 febbraio 2021 fino al 13 marzo compreso, salvo proroga.