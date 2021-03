Gb: Meghan, 'liberatorio poter accettare richiesta intervista Oprah e tornare a dire di sì'

05 marzo 2021 a

a

a

Londra, 5 mar. (Adnkronos/Dpa) - Meghan ha definito "liberatorio" l'essere stata in grado di "dire di sì" alla richiesta di intervista di Oprah Winfrey e, in generale, di poter tornare a parlare a nome suo. Lei ed Harry, ha dichiarato nell'intervista, di cui è stata pubblicata un'altra clip, "hanno finalmente la capacità di fare le loro scelte". La famiglia reale è un "costrutto" diverso "da quello che la gente si immagina", ha detto inoltre. L'intervista integrale di due ore, che Winfrey aveva chiesto mesi prima del matrimonio reale del maggio 2018, andrà in onda domenica sera sulla Cbs.

Il momento per parlare è arrivato perché, ha spiegato, lei e Harry "sono dall'altra parte di molte...molte esperienze della vita che sono accadute". "Coma adulto, con una vita davvero indipendente, entrare a far parte di questo costrutto... è diverso da quello che la gente di immagina, è davvero liberatorio avere il diritto e il privilegio di poter tornare a dire di sì e di poter parlare per me", ha sottolineato la duchessa di Sussex denunciando l'apparato di comunicazione della famiglia reale britannica, presente anche quando aveva parlato con Oprah una prima volta: "non ero neanche autorizzata ad avere questa conversazione, c'erano quelli della com seduti li...". "Sì, erano presenti anche in questa circostanza", ha affermato Meghan.