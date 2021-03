Sanremo: Irama più citato sui media fra i cantanti, ma la sorpresa è Orietta Berti (2)

05 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Fra i personaggi che hanno affiancato in questo Festival Amadeus e Fiorello (prevedibili dominatori della classifica, con rispettivamente 7.387 e 5.542 citazioni), trionfa l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic che, con 3.263 menzioni, relega in secondo piano le spettacolari performance dell'altro ospite fisso, Achille Lauro (2.469). Il toccante monologo di Elodie e il suo show fra Crazy in love di Beyonce e Rumore di Raffaella Carrà hanno lasciato il segno sui media con 1.696 citazioni, mentre più staccate sono le altre co-conduttrici per una sera: Matilda De Angelis (1.476) e Vittoria Ceretti (573).