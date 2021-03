Sanremo: bufera social su Palombelli, 'fa dormire', 'aridatece Zlatan'**

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - 'Ma cosa sta dicendo?', 'Così i vecchi si addormentano', 'Pallosissima', 'Noi andiamo un attimo al bar'. Il monologo dedicato alle donne, intervallato da grandi canzoni che hanno fatto la storia del festival, di Barbara Palombelli a Sanremo non sembra essere piaciuto al popolo dei social che, appena pochi secondi dopo la fine della performance della giornalista sul palco dell'Ariston, si è scatenato in una serie di commenti ironici e sorpresi. "Palombelli: 'Poi mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana...'", scrive un internauta. "Se dico che la #Palombelli è stata pallosissima, sono contro o a favore delle donne?", aggiunge un altro.

"Forse ho capito perché Rutelli non si fa più vedere in giro", è la battuta di SpinozaLive, che scrive anche: "Durante l'omaggio della Palombelli, dalla tomba di Tenco si è sentito un altro sparo". Noioso anche per il giornalista musicale Ernesto Assante: "Lo Stato Sociale ha svegliato tutti quelli che si erano addormentati con la Palombelli", twitta. Seguito da un altro utente: "Strategica la Palombelli a quest'ora, così i vecchi si addormentano proprio poco prima di quando avrebbero spento la tv mantenendo gli ascolti alti". "Aridatece Zlatan", è il definitivo commento di un altro ancora.