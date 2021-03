Copasir: Meloni, 'per legge spetta a opposizione, no a violazione di norma molto chiara'

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "La legge istitutiva del Copasir ne affida la presidenza all'opposizione. Non vedo come qualcuno possa pensare di violare in modo palese una legge molto chiara". Lo sostiene Giorgia Meloni, nel corso di una intervista con l'AdnKronos, parlando dello stallo attuale nell'organismo parlamentare di controllo dei servizi segreti, guidato attualmente dal leghista Raffaele Volpi.

"Qualcuno cita a sproposito il precedente di Massimo D'Alema - dice Meloni - quando con il governo presieduto da Mario Monti non si dimise, o meglio si dimise ma non vennero accettate le dimissioni. Il precedente non è calzante, perché i ministri di quel governo erano tecnici. Oggi, invece, abbiamo una situazione nella quale il presidente del Copasir dovrebbe vigilare su ministri della sua stessa maggioranza o, in alcuni casi, del suo stesso partito".