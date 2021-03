Dante: Franceschini, 'Per il Dantedì lettura di Benigni al Quirinale'

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - Per il Dantedì "ci sarà anche un evento simbolico: una lettura di un canto della 'Divina Commedia' da parte di Roberto Benigni al Quirinale, che sarà trasmesso in diretta, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Lo annunciato il ministro della Cultura, Dario Francecschini, questa mattina, nel corso di una video conferenza stampa per la presentazione delle principali iniziative per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e degli eventi in programma per il prossimo Dantedì, istituito lo scorso anno ogni 25 marzo dalla Presidenza del Consiglio

"Abbiamo scelto un luogo simbolico per l'evento, il Quirinale, la casa di tutti gli italiani", ha detto Franceschini, precisando che con Mattarella ad ascoltare Benigni ci sarà anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

"Il Dantedì è stato istituito nel 2020 e durerà per sempre, come durerà per sempre la fama e la notorietà di Dante. Quest'anno il Dantedì è particolarmente importante - ha sottolineato Franceschini - perchè coincide con i 700 anni della morte del Sommo Poeta e per questo sono previste tantissime manifestazioni in tutta Italia, con un fiorire di iniziative spontanee che è impossibile censire, e che si aggiungono a quelle selezionate dal Comitato nazionale Dante 2021 presieduto dal professore Carlo Ossola".