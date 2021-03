06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Sono iper emozionata, preoccupata, tesissima e stanotte non ho chiuso occhio. Mi hanno detto 'ma come, le bombe'... l'emozione di Sanremo è quasi peggio delle bombe". Lo ha detto Giovanna Botteri raccontando in conferenza stampa le emozioni per essere, nella serata finale del festival di Sanremo, la protagonista femminile che affiancherà Amadeus nella conduzione della kermesse.