Covid: da lunedì 8 marzo scuole chiuse in 40 comuni della Toscana** (2)

(Adnkronos) - Nella Toscana arancione, dunque, ai 22 comuni rossi se ne aggiungo ora altri 18: in 15 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è interamente disciplinata da ordinanza regionale; in altri 3 – Siena, Arezzo e Follonica - la disposizione sarà presa dai sindaci ma in condivisione con Giani, con specifico richiamo nell'ordinanza regionale: “Essendo comuni più grandi occorreva un'ordinanza più calibrata sulla specificità locale”, spiega il presidente Giani.

“Con ciascuno dei comuni c'è stata un'analisi approfondita sulla presenza di focolai nelle scuole - sottolinea Giani - Laddove il numero alto di contagi, secondo l'opinione del sindaco, non originava dalle scuole non si è disposto alcun intervento di chiusura; in altri casi, quando lo stesso primo cittadino ha fatto presente che poteva esserci una pericolosità di contagio, allora si è proceduto”.

“Ringrazio di cuore il lavoro del Ceps, che con me ha valutato la situazione epidemiologica soprattutto nelle scuole toscane” afferma Giani, ricordando che il confronto è stato portato avanti direttamente con i sindaci dei 76 comuni toscani che a ieri, venerdì 5 marzo, risultavano sotto osservazione per il loro alto valore di contagio come indicato dal Dpcm Draghi (ovvero oltre l'indice di 250 su 100mila abitanti).