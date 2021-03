Covid: da lunedì 8 marzo scuole chiuse in 40 comuni della Toscana**

06 marzo 2021 a

Firenze, 6 mar. - (Adnkronos) - Da lunedì 8 marzo e per tutta la prossima settimana, le scuole di 40 dei 273 comuni della Toscana rimarranno chiuse. E' quanto disciplinato con ordinanze dal presidente della Regione, Eugenio Giani, a seguito della sessione di lavoro con il il comitato toscano per l'emergenza e la prevenzione scolastica (Ceps), conclusa in nottata con i sindaci dei territori interessati.

E' prevista la “sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza”.

“Nella zona rossa, come nel caso dei 20 comuni della provincia di Pistoia, la chiusura è un fatto automatico secondo l'ultimo Dpcm; a questi si sono aggiunti i comuni di Cecina e Castellina Marittima, appartenenti a province diverse e territorialmente contigui” spiega il presidente Giani, che preannuncia una sola deroga per le Terme di Montecatini: “Rimarranno aperte, perché in questo caso c'è un aspetto di prevenzione sanitaria”.