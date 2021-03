Sanremo: Botteri ironizza, 'io a Sanremo? La rivincita delle nerd, viva la normalità'**

06 marzo 2021 a

a

a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "La Botteri va a Sanremo? Cosa è successo? In realtà non è successo nulla, mi hanno chiamato per fare quello che faccio sempre, ma io ho sentito i commenti dalle amiche, dalle colleghe... c'è stato un po' 'la rivincita delle nerd', se ce l'ha fatta lei possiamo farcela tutte". Usa l'ironia per dare un forte messaggio Giovanna Botteri, nel corso della conferenza stampa della serata finale del festival di Sanremo, della quale sarà protagonista al fianco di Amadeus.

"Questa -aggiunge la giornalista- è anche una lezione che abbiamo da questo anno terribile. Cominciamo ad apprezzare l'imperfezione, ad amarci per i nostri difetti, e ad essere più tolleranti, più solidali, più comprensivi, più vicini anche se non rispettiamo tutti i canoni. Va bene così, siamo persone normali, viva la normalità".