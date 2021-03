Dante: Ossola, 'Divina Commedia in tutte le famiglie, deve essere come il presepe'**

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - La "Divina Commedia" di Dante Alighieri "deve essere, per gli italiani, in ogni famiglia, come il presepe". Lo ha detto il presidente del Comitato per le celebrazioni del settimo centenario della morte del Sommo Poeta, Carlo Ossola, professore di letterature moderne dell'Europa neolatina al Collège de France di Parigi, già ordinario a Ginevra, Padova e Torino, durante la video conferenza stampa per la presentazione delle principali iniziative degli eventi in programma per il prossimo Dantedì, istituito lo scorso anno ogni 25 marzo dalla Presidenza del Consiglio.

"Mi auguro che, entro la fine anno, il Ministero dell'Istruzione faccia dono di una 'Commedia' per ogni scolaro della nostra Repubblica", ha auspicato l'accademico dei Lincei Carlo Ossola.