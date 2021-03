Covid: Lombardia, quasi metà nuovi casi (5.658) in province Milano e Brescia

06 marzo 2021 a

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Non si arresta il numero di nuovi casi di Covid in Lombardia e in particolare sono le province di Milano e Brescia a contare gli incrementi maggiori, a tre cifre in numeri assoluti. Dei 5658 nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, ben 1450 si concentrano in provincia di Milano e 1210 in provincia di Brescia che da sole contano quasi la metà dei contagi. Nel dettaglio il resto dei nuovi casi nelle province: Varese +407, Monza e Brianza +537, Como 363, Bergamo +394, Pavia +366, Mantova +261, Cremona +200, Lecco +264, Lodi +75 e Varese +29.