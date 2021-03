Sanremo: Accademia Crusca, 'Venezi direttore? Definizione legittima'**

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - "Ognuno ha il diritto di essere chiamato come vuole nell'ambito della pluralità degli usi esistenti nella lingua italiana: scegliendo la definizione 'direttore' Beatrice Venezi ha adoperato un maschile cosiddetti inclusivo o non marcato. Una soluzione tradizionale, ben nota alla lingua italiana e che viene considerata tuttavia come una bestia nera da taluni, perchè a loro giudizio non riconosce o occulta gli avanzamenti del dibattito di genere. Lo ha dichiarato all'Adnkronos il professore Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca.

Sul piano propriamente lessicale, ricorda Marazzini, Beatrice Venezi aveva tre possibilità per definirsi: "una più tradizionale (direttore) che però taluni accusano di essere ideologicamente arretrata; una declinata al femminile (direttrice) ed una più innovativa (direttora). Ognuno ha quindi il diritto di fare la propria scelta, ma non può pretendere di imporla agli altri in maniera assoluta, nè può pretendere che lo faccia qualche istituzione".