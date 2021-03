Atletica: Europei indoor, azzurro Jacobs oro nei 60 metri (2)

06 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'Italia aveva conquistato soltanto una medaglia d'oro in questa specialità nella storia degli Euroindoor, con Stefano Tilli a Budapest nel 1983. Una finale pazzesca per il velocista delle Fiamme Oro, 26 anni, allenato dall'ex iridato del triplo indoor Paolo Camossi. In partenza è efficace, nell'accelerazione saluta già tutti i rivali e sul lanciato è un fulmine, sfoggia una potenza devastante. Imprendibile per tutti. Era il favorito e non ha tradito. Soltanto cinque centesimi lo separano adesso dal record europeo del britannico Dwain Chambers, il 6"42 di Torino 2009. Ed è archiviato il 6"51 di Michael Tumi come primato nazionale che resisteva dal 2013. È una notte magica per lo sprinter di Desenzano del Garda (Brescia), di stanza a Roma, capace di regalare all'Italia la prima medaglia in questa edizione degli Europei indoor e di migliorare il primato personale di sei centesimi nel turno decisivo, dopo aver dominato già dalla mattinata con il 6"59 della batteria e il 6"56 della semifinale, in entrambi i casi i tempi più rapidi del turno. Ed è soprattutto una prestazione che in chiave 100 metri apre scenari fin qui inesplorati per l'azzurro che vanta un personale di 10"03.