Sci: CdM, Shiffrin leader dopo 1/a manche gigante Jasna e Bassino quinta

Jasna, 7 mar. - (Adnkronos) - Mikaela Shiffrin si pone al comando della prima manche nel gigante di Jasna, penultima gara della disciplina prima delle Finali di Lenzerheide. Il tempo dell'americana è di 1'08″35, per 16 centesimi meglio di Petra Vlhova, seconda, mentre al terzo posto si inserisce la polacca Maryna Gasienica-Daniel, staccata di 44 centesimi. Quindi l'altra americana Nina O'Brien con 49 centesimi di ritardo. Seguono le due azzurre di punta: Marta Bassino, al quinto posto, con 84 centesimi di ritardo e Federica Brignone, sesta, a 91. In palio, oltre alla vittoria nella gara, anche la Coppa di specialità dove la Bassino guida con buon vantaggio rispetto alle avversarie più dirette. La seconda manche è programmata per le 12.30.