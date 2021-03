07 marzo 2021 a

Torino, 7 mar. - (Adnkronos) - "Una reazione da grande squadra, una reazione da Juventus! Ora concentrazione massima in vista di martedì!". Così su Instagram il portiere della Juventus Gigi Buffon commenta il successo per 3-1 sulla Lazio e si proietta sulla decisiva sfida con il Porto di dopodomani dove i bianconeri dovranno ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata per approdare ai quarti di Champions League.