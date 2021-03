Sanremo: Codacons, esposto contro Ferragnez a procura, Agcom e Antitrust** (2)

07 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Per il Codacons, sarebbe stato violato anche "lo stesso regolamento del Festival, che vieta di 'esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi analoghi', potendosi ritenere l'utilizzo di 23 milioni di follower alla stregua di un invio massivo da call center. Quanto accaduto ieri -denuncia il Codacons- non solo ha alterato la classifica finale del Festival, portando Fedez dal 17° posto al 2do posto, ma ha danneggiato gli altri 25 artisti in gara e i telespettatori che da casa hanno televotato per loro, vanificando i loro sforzi con grave pregiudizio economico".

Per tale motivo il Codacons "chiede alla Procura di Roma di aprire una indagine urgente sul caso, accertando le responsabilità penali per Chiara Ferragni e Fedez, e ad Antitrust, Agcom e Rai di avviare istruttorie volte ad annullare la classifica finale di Sanremo 2021 o, in subordine, annullare tutti i voti espressi in favore della canzone di Fedez, tenendo conto che il regolamento del Festival prevede che l'inosservanza dei divieti in tema di televoto “comporterà l'immediato annullamento delle votazioni così effettuate ed eventualmente l'esclusione dalla gara della canzone votata con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti a tutela della Rai".

Accertamenti saranno inoltre chiesti "nei confronti degli artisti con oltre 1 milione di follower sui social per analoghi condizionamenti sulla classifica del Festival. L'associazione invita inoltre i telespettatori a segnalare qualsiasi anomalia o irregolarità legata al televoto di Sanremo 2021", conclude l'associazione.