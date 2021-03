Dl sostegno: Bernini, 'serve forte discontinuità con precedente governo' (2)

07 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Così come -prosegue l'esponente Fi- riteniamo vada flessibilizzato il tetto sull'importo da erogare, che rischia di essere percepito come una camicia di Nesso da chi in un anno ha subito perdite molto più consistenti. Positivo lo stralcio delle cartelle esattoriali, ma anche su questo fronte non si può ignorare che chi non produce reddito o lo vede diminuire drasticamente per un anno intero, non può ulteriormente indebitarsi per pagare le tasse. In una situazione come questa, la pace fiscale per noi è una strada obbligata".

"Infine, confidiamo che nel decreto non mancherà, in ossequio agli impegni assunti dal governo, un intervento sugli affitti, con lo stop al blocco degli sfratti per gli inquilini che erano inadempienti già prima della pandemia. Bisogna infatti tutelare, oltre che i morosi causa Covid, anche i locatari vittime di abusi che spesso -conclude Bernini- hanno l'affitto come unica fonte di reddito. Lo Stato non può scaricare sulle loro spalle l'onere della crisi sociale”.