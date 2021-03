8 marzo: Italia ha più astronome al mondo, sono il 21% nell'Uai** (2)

07 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Ghez ha condiviso il premio con il tedesco Reinhard Genzel, mentre l'altra metà del Nobel per la Fisica 2020 è andato all'inglese Roger Penrose per la scoperta che la formazione dei buchi neri è una rigorosa previsione della teoria generale della relatività.

"Ghez è stata la prima astronoma in assoluto a ottenere il Nobel per la Fisica, la quarta a conquistare questo riconoscimento se calcoliamo che Marie Curie é stata premiata due volte. Il Nobel per la Fisica è stato conferito 114 volte dall'inizio della sua istituzione per un totale di 2016 vincitori e solo 4 donne lo hanno ricevuto, appena il 2%, una percentuale assolutamente irrisoria" commenta ancora la scienziata italiana che nell'anno della pandemia ha dato alle stampe "Il cielo é di tutti" di cui sta ora lavorando alla traduzione inglese.