8 marzo: Boldrini, 'domani davanti ad ambasciata a sostegno di donne polacche'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "La mobilitazione delle donne polacche merita il nostro pieno sostegno: difendono i valori di libertà che sono anche i valori di noi europee e europei e rivendicano quel diritto all'autodeterminazione che appartiene alle donne di tutto il mondo. Per questo domani 8 marzo saremo, a Roma, davanti all'ambasciata della Polonia, come faranno tante altre donne in tutta Europa, sempre davanti alla sede diplomatica polacca, e a Varsavia con lo Strajk Kobiet" lo sciopero delle donne. Lo annuncia la deputata del Pd Laura Boldrini.