8 marzo: domani premio 'Eccellenza donna' con Giorgia Meloni (2)

(Adnkronos) - Nel corso dell'iniziativa organizzata a Roma, la Targa celebrativa del Premio “Eccellenza Donna” sarà consegnata alla professoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, scrittrice e docente universitaria; componente dell'“Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza' e fondatrice e presidente della 'Fondazione movimento bambino onlus'.

La professoressa Parsi si è sempre distinta, in Italia ed all'estero, per i meriti scientifici e per l'impegno sociale profuso nella difesa dei bambini e nella tutela degli adolescenti e delle relazioni inter familiari.