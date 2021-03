ZTE rilascia la soluzione Precise RAN e il primo NodeEngine a uso commerciale del settore per potenziare la trasformazione digitale

08 marzo 2021 a

SHENZHEN, Cina, 8 marzo 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per Internet mobile destinate a telecomunicazioni, aziende e consumatori, ha pubblicato oggi il libro bianco sulla soluzione Precise RAN per l'upgrade dell'economia digitale e, in collaborazione con China Mobile, il libro bianco sulla tecnologia NodeEngine per la trasformazione digitale del parco industriale, oltre al primo caso commerciale di NodeEngine del settore.

Proprio al tema dell'empowerment del settore è stata dedicata la conferenza per il rilascio di Precise RAN e NodeEngine di ZTE, che si è tenuta online. Durante la conferenza, i rappresentanti di aziende leader del settore, come Xinfengming Group (uno dei maggiori produttori nell'industria del poliestere) e China Southern Power Grid, hanno condiviso gli ultimi risultati ottenuti negli upgrade digitali assistiti dal 5G nell'ambito di internet industriale ed energia, concentrandosi sulla trasformazione digitale, sullo sviluppo delle applicazioni 5G e sull'ecologia industriale.

Precise RAN contribuisce a porre le basi dell'economia digitale

L'economia digitale è la tendenza del momento. La costruzione di nuove infrastrutture è il motore principale per lo sviluppo continuo dell'economia digitale, e il 5G è diventato un importante volano per le nuove infrastrutture. In qualità di innovatore nell'economia digitale, ZTE si concentra su tre settori tecnologici: rete ultimate, cloud di precisione, empowerment della rete e della piattaforma, e apre la strada agli upgrade industriali con innovazione, ingegnosità e pazienza, per consentire a tutti i settori di accelerare la loro trasformazione digitale e introdurre il 5G nel settore come apripista dell'economia digitale.

Le applicazioni nei vari settori hanno requisiti diversi, che riguardano i media, l'energia, l'industria mineraria, i trasporti, l'assistenza medica, l'istruzione e molti altri ambiti. Le reti di telecomunicazioni devono fornire esperienze di servizio differenziate e deterministiche e fornire la massima garanzia di prestazioni in termini di latenza, affidabilità e velocità. In questo contesto, ZTE ha proposto la soluzione Precise RAN. Grazie a pianificazione, taglio, identificazione, programmazione, misurazione e O&M di precisione, Precise RAN assegna le risorse wireless più ragionevoli e le funzioni wireless più adatte per le applicazioni 5G nei settori verticali, fornendo così una garanzia di servizio accurata e un utilizzo efficiente delle risorse wireless, e offrendo una solida base per i servizi 5G in vari settori.

NodeEngine accelera la trasformazione digitale del parco

In previsione della futura ondata di trasformazione digitale su larga scala delle imprese, l'accelerazione della costruzione di parchi intelligenti diventa una priorità assoluta. ZTE ha lanciato la soluzione NodeEngine, con cui prevede di aiutare le aziende a localizzare le applicazioni digitali con costi e tempi minimi, fornendo isolamento e protezione del servizio, ottimizzazione QoS, posizionamento ad alta precisione e capacità di gestione self-service.

Inoltre, la soluzione garantisce la sicurezza delle informazioni sulla produzione aziendale e crea una rete locale intelligente e on-demand orientata alle applicazioni verticali per operatori e imprese, accelerando l'incubazione delle applicazioni 5G nel parco industriale e promuovendo la trasformazione digitale e il processo di aggiornamento dei parchi industriali.

Nel 2019, ZTE, Xinfengming Group e China Mobile hanno implementato congiuntamente una soluzione digitale 5G all-round in una fabbrica intelligente 5G nella provincia dello Zhejiang, in Cina, incluse applicazioni come il robot per ispezione 5G con visione artificiale 8K basata sull'intelligenza artificiale, AGV 5G non presidiati, videosorveglianza panoramica HD, ecc.

Inoltre, le tre parti hanno di recente ottenuto l'uso commerciale della tecnologia NodeEngine per la prima volta nel settore, al fine di realizzare una rapida implementazione della rete privata con costi contenuti, garantendo al contempo la sicurezza dei dati. Allo stesso tempo, il portale O&M locale di NodeEngine può essere utilizzato per visualizzare la qualità della rete in tempo reale, in modo da ottenere una gestione e un controllo flessibili. Ciò migliora la capacità di gestione della produzione per l'azienda, migliorando l'efficienza della produzione, la gestione e il controllo della qualità dei prodotti.

La fabbrica intelligente 5G ha vinto il primo premio nel più grande contest cinese di applicazioni 5G, "Blooming Cup", a cui hanno partecipato 3731 progetti. Xinfengming Group, potenziata dal 5G, ha costruito un intero ecosistema, composto da Internet, fibra chimica e coordinamento a quattro catene (catena industriale, catena di fornitura, catena di servizi e catena di valore), che supporta una rapida implementazione del piano di moltiplicazione delle capacità aziendali. Negli ultimi tre anni, la capacità totale è raddoppiata fino a 10 milioni di tonnellate l'anno. Nel 2025, la capacità complessiva aumenterà fino a 20 milioni di tonnellate l'anno.

Al momento, il 5G è entrato nella fase chiave dell'integrazione e dell'innovazione. È nata la tendenza alla collaborazione di più parti, tra cui operatori di telecomunicazioni, fornitori di apparecchiature e settori verticali. Nel suo impegno a essere un apripista dell'economia digitale, ZTE continuerà a consolidare il percorso di ammodernamento industriale per tutti i partner del settore e a collaborare con i suoi partner per abbracciare una nuova era di trasformazione digitale completa dell'economia e della società.

Il link per accedere al libro bianco su NodeEngine è il seguente :https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202102251538.pdf

Il link per accedere al libro bianco sulla soluzione Precise RAN è il seguente:https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202103050922.pdf

