AUGUST GETTY Atelier rivela "TINITUS" durante la settimana della moda di Parigi

Lo stilista August Getty trascende i limiti della moda e della tecnologia con un preludio di couture virtuale prodotto in collaborazione con l'Institute of Digital fashion.

LOS ANGELES, 8 marzo 2021 /PRNewswire/ -- AUGUST GETTY Atelier è lieta di annunciare la nuova creazione della casa di moda, TINITUS, svelata il 4 marzo 2021 durante la settimana della moda di Parigi.

Concettualizzato come una serie di quattro (4) video progettati da August Getty e prodotti dall'Institute of Digital Fashion, TINITUS è un universo distinto i cui paesaggi e personaggi ultraterreni fungono da sfondo lussureggiante e misterioso per la presentazione di quattro (4) pezzi couture originali, ciascuno nato da un profondo pozzo di riferimenti tra cui la leggenda di Re Artù, la mitologia romana e l'iconografia spirituale.

Con nuove e audaci collaborazioni tra l'artigianato digitale e l'artigianato tradizionale, TINITUS rappresenta una pietra miliare nella continua simbiosi tra moda e tecnologia. "Volevo creare un mondo al riparo da giudizi e pregiudizi, dove possiamo essere liberamente noi stessi", afferma Getty. "Un luogo a cui accedere e dover poter ridisegnare il nostro passato con colori vivaci."

Il completamento di questo mondo virtuale e di questo guardaroba ha richiesto oltre sei (6) mesi, attraverso l'uso di un software CGI avanzato e di metodi di progettazione non convenzionali per riprodurre esattamente gli elementi fatti a mano dei modelli di Getty con precisione ed eleganza. Ogni sequenza, punto e pietra preziosa è posizionato individualmente sulla silhouette virtuale con una meticolosa attenzione al dettaglio che rispecchia quella della lavorazione di alta moda.

La prima esperienza TINITUS sarà ospitata sul sito web temporaneo AUGUST GETTY Atelier, per poi diventare un'esperienza web immersiva in previsione del Paris Haute Couture show di luglio 2021.

