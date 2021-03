Case in vendita Treviso: grande interesse per abitazioni nuove e sostenibili

08 marzo 2021 a

Treviso, 08 marzo 2021

Il tema del cambiamento climatico è ampiamente affrontato dai governi e aziende di tutto il mondo. Si tratta di un'urgenza globale dove anche il singolo può fare qualcosa, adottando comportamenti e abitudini consapevoli.

Chi cerca case in vendita a Treviso può dare il proprio contributo alla tutela dell'ambiente scegliendo una fra le tante abitazioni sostenibili presenti nel catalogo immobiliare Engel & Völkers.

Una casa green ha dei costi di gestione più bassi rispetto a una casa con classe energetica meno performante, questo anche grazie all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come i pannelli solari termici per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o quelli fotovoltaici che trasformano l'energia solare in elettricità.

Una casa green è anche un ottimo investimento a lungo termine in quanto questo trend è in crescita e non ci sarà una svalutazione immobiliare nel tempo.

Infine, ma non meno importante, il costo di una casa green è oggi molto più accessibile che in passato.

Anche a Treviso il trend che vede come protagoniste le case sostenibili è di grande interesse. In un panorama territoriale quanto mai ricco e immerso nella natura, non mancano le case in vendita Treviso dotate di ogni comfort e di tecnologie all'avanguardia, dove design e tecnologia vanno a braccetto con il rispetto per l'ambiente.

Quand'è che parliamo di casa green? I materiali di costruzione sono i protagonisti di un'abitazione sostenibile, sono di origine naturale e vengono utilizzati sia nella struttura che nell'isolamento dell'immobile.

Infissi di ultima generazione e cappotti esterni mantengono la temperatura degli ambienti confortevole e la conseguente riduzione dei costi dei consumi di riscaldamento o raffrescamento. L'energia solare, eolica, idraulica, geotermica e delle biomasse sono fonti di energie rinnovabili, inesauribili. Possiamo fare la nostra parte per l'ambiente utilizzando pannelli solari o lampadine LED che hanno una durata superiore rispetto a quelle tradizionali.

L'impatto di un'abitazione sull'ambiente si valuta anche da come è integrata nel contesto: contemplare spazi verdi, diminuire l'inquinamento acustico, avere un sistema di gestione dei rifiuti, sono sicuramente caratteristiche che evidenziano un alto indice di sostenibilità.

Engel & Völkers Treviso vuole andare incontro alle nuove esigenze green e ha a disposizione diversi progetti immobiliari sostenibili che verranno ultimati nel 2021.

Nel 2020 il governo ha varato un programma di sostegno all'efficientamento energetico, il cosiddetto Superbonus, ovvero una serie di agevolazioni per lavori di ristrutturazione che danno accesso a detrazioni fino al 110% delle spese sostenute. A oggi per accedere al Superbonus le spese devono essere sostenute entro il 30 giugno 2022.

Gli interventi principali riguardano l'isolamento termico del caseggiato – il cosiddetto “cappotto” –, le sostituzioni degli impianti termici e interventi antisismici. Le agevolazioni sono accessibili per i proprietari di case singole ma anche ai condomìni.

Accanto a ciò ci sono altri interventi che vengono definiti “trainati” per i quali si può godere delle agevolazioni al 110% solo se sono stati eseguiti anche i lavori elencati sopra. Tra gli interventi trainati c'è la sostituzione degli infissi, l'adozione di impianti fotovoltaici e quelli per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Alla luce di tutto questo, la scelta di acquistare case in vendita Treviso che strizzano l'occhio al comfort familiare e alla salvaguardia dell'ambiente risulta vincente oggi, ma anche in vista del domani. In quest'ottica sono moltissime le opportunità di case nuove o da ristrutturare offerte sul territorio trevigiano da Engel & Völkers, agenzia immobiliare con un'esperienza di 40 anni nell'intermediazione di immobili di pregio e una selezione di alto profilo anche dal punto di vista della tutela dell'ambiente.

