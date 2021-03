Basket: team LeBron vince l'All Star Game, la squadra di Durant ko 170-150

08 marzo 2021 a

Atlanta, 8 mar. - (Adnkronos) - Il team di LeBron James si aggiudica l'All Star Game di Atlanta sconfiggendo quello di Kevin Durant per 170-150. La squadra del fuoriclasse del Los Angeles Lakers è trascinata dalla super prestazione di Giannis Antetokounmpo: 35 punti con 16 tiri dal campo e 16 canestri, con un inedito 3/3 dalla lunga distanza. Alla fine per il giocatore greco dei Bucks è arrivato anche il meritato premio di Mvp.

Ottime prove anche di Damian Lillard (32 punti) e Steph Curry, autore di 28 punti con 10/19 al tiro e 8/16 dalla lunga distanza. Con un potenziale del genere - e squadre in parte squilibrate - il risultato è che nonostante la formula rivisitata non ha incentivato nell'ultima frazione la rimonta del Team Durant; battuto in tutti e tre i quarti iniziali e costretto a recuperare 21 lunghezze nell'ultima parte di gara.

Troppi per sperare di mettere fuori causa una squadra così ricca di talento, con buona pace di Kyrie Irving e Bradley Beal - 50 punti in due e i giocatori che più degli altri hanno provato a dare un senso a una partita mai in discussione.