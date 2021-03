8 marzo: Bellanova, 'necessario puntare con determinazione su un #PianoParità'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Quest'anno l'8 Marzo, la giornata internazionale dei diritti delle donne, acquista un'importanza particolare. Ancora una volta, il prezzo più alto della pandemia lo stanno pagando le donne, le più colpite da una crisi sociale e occupazionale che rischia di riportarci indietro di anni sulla strada per la piena emancipazione e realizzazione dell'autonomia e dei diritti di ognuna di noi". Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova.

"Una crisi che si inserisce in un contesto che si conferma incapace di valorizzare pienamente le qualità e le competenze di tutte le cittadine e i cittadini, relegando le donne ad un ruolo minoritario e limitando così le opportunità dell'intera collettività", prosegue.

"Per questo, a partire dalle importanti misure già messe in campo in questi anni per favorire e incentivare l'occupazione femminile e garantire sostegno alle famiglie, è necessario puntare con determinazione su un #PianoParità, un progetto coerente e concreto per il pieno riconoscimento e la promozione delle donne in tutti gli ambiti, economico e occupazionale, sociale e familiare", scrive ancora.