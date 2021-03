8 marzo: Bonetti, 'oggi lanciamo piano nazionale parità di genere'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Oggi è un 8 marzo che deve segnare un punto di ripartenza per l'Italia. Oggi lanciamo il primo piano nazionale per la parità di genere. Il nostro primo impegno sarà aumentare il numero delle donne che lavorano e migliorare la retribuzione del lavoro femminile. Servono politiche lavorative che permettano l'armonizzazione tra lavoro e famiglia". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti a “The Breakfast Club” su Radio Capital.

"Per questo nel prossimo decreto, il decreto sostegno, ho voluto inserire una misura specifica, retroattiva, che copra quindi anche i primi mesi dell'anno, con congedi straordinari retribuiti almeno fino al 50% e che siano validi per i figli minori di 16 anni. Sarà previsto anche un diritto allo smartworking e misure economiche per gli autonomi come i bonus baby sitter. Il decreto è in scrittura, tra qualche giorno sarà pronto”, ha aggiunto.

