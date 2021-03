8 marzo: Mattarella, 'dimissioni in bianco per gravidanza fenomeno odioso'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Ho ricordato la persistenza dei gravissimi casi di femminicidio, di violenze e di abusi intollerabili. Allo stesso modo, va acceso un faro sulle forme –meno brutali, ma non per questo meno insidiose- della cosiddetta violenza economica, che esclude le donne dal controllo e dalla gestione del patrimonio comune o che obbliga la donna ad abbandonare il lavoro in coincidenza di gravidanze o problemi familiari. Pensiamo all'odioso ma purtroppo diffuso fenomeno della firma delle dimissioni in bianco. Questioni gravi e dolorose, che incidono profondamente sulla vita delle donne. Questioni che richiedono, per la loro risoluzione, il coinvolgimento attivo di tutti: uomini e donne, uniti, contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, anche se larvata". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna.

"Tra i cosiddetti 'esempi civili' che ho premiato l'anno scorso con l'onorificenza al merito della Repubblica -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- c'è un imprenditore di Trieste. Avendo saputo che una sua dipendente precaria era incinta e temeva il licenziamento, l'ha assunta a tempo indeterminato e le ha concesso anche un aumento di stipendio. Un gesto di grande significato. Vorremmo, nel prossimo futuro, che questi gesti non fossero comportamenti eccezionali da premiare, ma gesti normali, anche incoraggiati da una rimodulazione delle politiche sociali ed economiche".