8 marzo: Fico, 'via ostacoli su strada pari opportunità' (2)

08 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "I dati comparati - denuncia il presidente della Camera - evidenziano forti ritardi del nostro Paese in questo percorso, che lo pongono sotto la media europea. Questo è preoccupante, ancor di più rispetto all'impatto dell'emergenza sanitaria, che vede le donne, soprattutto le lavoratrici, come una delle categorie più colpite. Sono convinto che la risposta a questi divari stia nella elaborazione di politiche lungimiranti di portata generale, rivolte alle donne come agli uomini".

"Politiche che consentano, tra le altre cose, di conciliare lavoro e vita familiare, di creare occupazione di qualità e con retribuzioni adeguate, di garantire servizi sociali efficienti e diffusi. E di accrescere così, senza ricorrere a discipline speciali, il ruolo delle donne nelle istituzioni, nell'economia e nella società", conclude.