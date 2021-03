8 marzo: von der Leyen, 'non facile essere donna in posizione leadership, bisogna osare'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Essere una donna in una posizione di potere di leadership tra così tanti uomini "non è sempre stato facile. Ma con la determinazione tutto possibile. Dovete solo osare. Lotterò per i nostri diritti e per un'Europa più giusta". Ad affermarlo è il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen nel corso di un podcast con il presidente della Bce, Christine Lagarde in occasione della Giornata internazionale della donna.

"Le donne non sono migliori degli uomini ma sono diverse. Hanno una vita diversa, esperienze diverse e un altro background. Proprio per questo è buono avere una diversità. Le donne hanno molto empatia e sono forse più intuitive. In tempo di crisi le donne sono anche molto pratiche", sottolinea von der Leyen.