PVB Power Bulgaria AD: ceduta la partecipazione

(Bolzano, 8 marzo 2021) -

Alperia SpA, Dolomiti Energia Holding Spa e Finest Spa comunicano che in data 5 marzo 2021 si è perfezionata la cessione delle quote da loro detenute (pari complessivamente al 57,92%) nel capitale sociale di PVB Power Bulgaria AD, società che – tramite la controllata Vez Svoghe AD – detiene cinque impianti idroelettrici in Bulgaria, a favore di un gruppo energetico francese operante in Bulgaria.

La cessione ha coinvolto anche il quarto socio detentrice del rimanente 42,08% del capitale sociale di PVB Power Bulgaria AD.

La valorizzazione del 100% delle quote è avvenuta in base ad un Enterprise Value pari a ca. 48 milioni di euro.

Commenta Wolfram Sparber, a nome del Consiglio di Sorveglianza di PVB Power Bulgaria AD: “Sono molto contento che questa operazione, avvenuta a seguito di un percorso iniziato ancora nel lontano 2019, si sia ora conclusa in maniera positiva con soddisfazione delle parti coinvolte”.

L'operazione è stata supportata, per gli aspetti legali, dallo Studio Gianni & Origoni nonché, a livello locale bulgaro, dallo studio TBK, e, per gli aspetti finanziari, da Equita e da Unicredit.