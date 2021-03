M5S: Ass. Rousseau, 'manifesto controvento sarà codice etico riferimento' (2)

08 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "I principi che abbiamo individuato - si legge ancora - saranno la rosa dei venti necessaria per impedire che disaccordi sul metodo o utilizzi non appropriati possano essere motivo di divisione e non di unione. Rousseau nasce, infatti, per creare comunità, dare voce a tutti e per garantire, come spazio di sintesi democratica, equità, trasparenza, apertura, ma anche intransigenza".

"Con queste premesse intendiamo dare vita a un modello di partecipazione maturo, innovativo e che punti a diventare un nuovo standard di eccellenza internazionale nel campo della democrazia partecipata. Lo scriveremo nei dettagli con i cittadini attivi. La nuova sfida è iniziata", conclude il post dando appuntamento a mercoledì, alle ore 19, per la presentazione del Manifesto ControVento, "principi e valori per ritornare a volare alto".