Pd: Serracchiani, 'serve scatto di responsabilità classe dirigente'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Il problema politico si deve risolvere con uno scatto di responsabilità della classe dirigente e facendo nostro il Governo Draghi. Non mi tiro fuori e proprio per questo non ci sto a lasciar sfarinare il Pd o a farlo colonizzare da soggetti che vengono da noi a fare l'uovo come il cuculo. E non voglio che il Governo sia lasciato alla Lega solo perché noi dobbiamo discutere di nomi”. Così la vicepresidente del Pd, Debora Serracchiani.