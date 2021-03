Archeologia: il mosaico perduto di Caligola da giovedì esposto nel Museo di Nemi (2)

08 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'annuncio del ritrovamento venne dato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, il 20 ottobre 2017, nel corso di una conferenza stampa al Consolato generale d'Italia di New York per illustrare la restituzione da parte degli Usa all'Italia diversi beni archeologici provenienti da scavi clandestini o frutto di furti avvenuti nel nostro Paese.

Alla conferenza stampa erano presenti Karen Friedman Agnifilio, capo assistente del procuratore distrettuale della Contea di New York, Bridget M. Rhoede, facente funzione del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, Anthony Scandiffio, facente funzione del vice direttore della U.S. Immigration and Customs Enforcement - Homeland Security Investigations, e l'allora comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Fabrizio Parrulli.

Giovedì prossimo il ritorno a Nemi del mosaico di Caligola sarà illustrato da Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, dal generale di brigata Roberto Riccardi, comandante dei carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Alberto Bertucci, sindaco di Nemi, e Daniela De Angelis, direttrice del Museo delle Navi romane di Nemi. Alle ore 12:30 il Museo aprirà al pubblico che potrà ammirare il mosaico.