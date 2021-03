08 marzo 2021 a

Torino, 8 mar. - (Adnkronos) - "Non ci tiriamo indietro, sappiamo di avere tutte le carte in regola per andare avanti". Così l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, dove la sua squadra è chiamata a rimontare il 2-1 dell'andata. "Senza sottovalutare la qualità del Porto sappiamo di poter passare il turno", aggiunge Pirlo.