Fi: D'Ettorre nuovo capogruppo in commissione Affari costituzionali Camera

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - È Felice Maurizio D'Ettore, attualmente vicepresidente della commissione bicamerale Banche e già vicepresidente della Giunta delle lezioni, il nuovo capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera.

"Ringrazio il presidente facente funzioni del gruppo azzurro Roberto Occhiuto e i colleghi della commissione –dice D'Ettore– per avermi indicato come nuovo capogruppo. Eserciterò il mio ruolo con dedizione e giudizio".

"La prima commissione di Montecitorio riveste un ruolo chiave, determinante nello svolgimento della funzione legislativa propria del Parlamento, sono molto orgoglioso di guidare la squadra di Forza Italia in questa fondamentale commissione, soprattutto in un momento così delicato della legislatura, dove –conclude l'esponente azzurro– dovranno essere compiute delle scelte decisive per il futuro del Paese".