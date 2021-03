Covid: Draghi, 'invio segnale fiducia e ringrazio cittadini per disciplina'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia. Anche in noi stessi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere'.

"Ringrazio, ancora una volta, i cittadini per la loro disciplina, la loro infinita pazienza, soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche della pandemia. Ringrazio gli studenti, le famiglie e gli insegnanti che sopportano il peso della chiusura delle scuole - rimarca ancora il presidente del Consiglio - Ringrazio gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, le forze armate, la Protezione Civile e tanti altri lavoratori in prima linea per la loro incessante opera. Sono anche questi esempi di responsabilità civica e professionale, di cittadinanza italiana attiva che impongono al governo di moltiplicare ogni sforzo. Siamo solo all'inizio".